Армия Венгрии будет охранять проходящий через страну участок «Турецкого потока»

Правительство Венгрии распорядилось взять под охрану вооруженными силами участок газопровода «Турецкий поток», проходящий через территорию страны. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам экстренного заседания Совета обороны. Совет созвали из-за обнаружения в Сербии взрывного устройства возле ведущего в Венгрию газопровода.

«На заседании Совета обороны премьер-министр распорядился взять под охрану военных венгерский участок газопровода “Турецкий поток”, — заявил господин Сийярто (цитата по ТАСС). — Солдаты будут охранять газопровод и его пункты по всей его протяженности от сербско-венгерской границы до венгерско-словацкой границы».

Петер Сийярто также сообщил, что Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились об усилении «физической защиты» газопровода «Турецкий поток». По его словам, каждая из стран внесет свой вклад и примет решительные меры для защиты трубопровода по всей Европе. Такое решение было принято по итогам телефонного разговора господина Сийярто с министрами энергетики Сербии и Турции, а также первым замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

Сегодня президент Сербии Александр Вучич рассказал, что на газопроводе, который доставляет российский газ в том числе в Венгрию, обнаружили мощное взрывное устройство. Взрывчатку нашли в автономном крае Воеводина на севере Сербии.