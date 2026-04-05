В Дагестане эвакуируют пять населенных пунктов из-за разрушения плотины

В Дербентском районе Дагестана из-за перелива реки произошло разрушение плотины. Власти уже эвакуировали около 800 домохозяйств в пункты временного размещения, продолжается эвакуация населенных пунктов. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев в Telegram.

«Вода направляется в населенные пункты: Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун и Планы, — рассказал господин Аллахвердиев. — В настоящее время производится эвакуация жителей».

Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, в том числе 823 ребенка, уточнили в МЧС.

Глава района отметил, что эвакуированным оказывается необходимая помощь, включая горячее питание. Он призвал при необходимости обращаться по номеру 112 для получения помощи с эвакуацией.

Из-за ливневых дождей, продолжающихся с конца марта, в Дагестане подтопленными остаются около тысячи частных домов. Затоплены территории в четырех районах региона. Также под водой остаются 42 участка автомобильных дорог. В Махачкале во время паводка произошло обрушение жилого многоэтажного дома. Губернатор Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной обрушения стали нарушения при строительстве.