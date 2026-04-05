Патриарх Кирилл: решение передать две иконы из Третьяковки в РПЦ принял Путин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что решение о передаче средневековых икон «Богоматерь Владимирская» и «Богоматерь Донская» из Третьяковской галереи в РПЦ принял президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На торжественном богослужении в московском Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ долгие годы не удавалось вернуть оба образа, потому что они представляют большую художественную ценность. По его словам, многие деятели культуры всячески сопротивлялись тому, чтобы иконы забирали из Третьяковской галереи.

«Но мое обращение в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего православного президента, привело к тому, что он принял решение о возвращении этих святынь церкви»,— сказал патриарх Кирилл (цитата по сайту РПЦ). Он поблагодарил министра культуры Ольгу Любимову и работников Третьяковской галереи «за то, что это мудрое решение президента не подвергалось никакому оспариванию».

Владимирская (XII век) и Донская иконы Богоматери (конец XIV века) с 1930 года хранились в Третьяковской галерее. 3 апреля, как и писал «Ъ», их передали в пользование РПЦ на 49 лет.

