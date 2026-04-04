Tasnim: Иран разрешил проход судов с гуманитарной помощью через Ормузский пролив

Иран разрешил проход по Ормузскому проливу судам, которые везут предметы первой необходимости и гуманитарную помощь. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Проход судов с основными товарами и гуманитарной помощью через Ормузский пролив в порты Ирана или расположенные в Оманском заливе разрешен»,— указано в сообщении агентства.

Иранские власти ограничили проход по Ормузскому проливу в ответ на атаку Израиля и США, что привело к практически полному прекращению судоходства по этому маршруту, через который проходило около пятой части мировых поставок нефти и СПГ. Телеканал Al Jazeera 4 апреля сообщил, что Тегеран разработал систему регулирования судоходства в морском коридоре, разделив все государства на «дружественные», «нейтральные» и «враждебные». Страны из первой категории смогут свободно проходить по проливу, «нейтральные» будут платить пошлины, а «враждебным» проход останется запрещен.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что открыть Ормузский пролив получится «с легкостью» — для этого, по его словам, нужно лишь еще немного времени. До этого американский президент призывал страны, которые зависят от поставок через пролив, справляться с ситуацией самостоятельно.