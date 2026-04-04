Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России

Основатель и владелец Telegram Павел Дуров прокомментировал в своем канале блокировку мессенджера в России. Он заявил, что Telegram будет адаптироваться к сложившейся ситуации, делая трафик «более сложным для обнаружения и блокировки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Telegram Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров

«Telegram был заблокирован в России — и все же 65 миллионов россиян ежедневно используют его через VPN, при этом более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день. Правительство годами пыталось запретить и VPN. Их попытки блокировки привели к масштабному банковскому кризису — вчера на короткое время наличные стали единственным способом оплаты по всей стране»,— написал господин Дуров.

Он отметил, что Иран заблокировал Telegram несколько лет назад — в апреле 2018 года, и результат, по его словам, «был аналогичен российскому». Иранское правительство «надеялось на массовое распространение своих приложений для слежки, но вместо этого получило массовое распространение VPN», заявил Павел Дуров. «Добро пожаловать обратно в Цифровое Сопротивление, мои русские братья и сестры»,— добавил он.

В феврале в Роскомнадзоре заявили, что будут ограничивать работу Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. Весной замедление усилилось. РБК со ссылкой на источники сообщал, что Telegram могут окончательно заблокировать в первых числах апреля. Глава Ростелекома Михаил Осеевский 27 марта заявил о скорой «смерти» мессенджера. Это произойдет «в ближайшие дни», и это «хорошо», сказал тогда он.

По словам Михаила Осеевского, трафик Telegram у входящего в ПАО «Ростелеком» оператора Т2 снизился в десять раз с февраля 2026 года — до 50 МБ на пользователя. Однако опрошенные «Ъ» эксперты считают, что реальное снижение не превышает 10–18%, а десятикратное падение именно у Т2 связывают с попытками абонентов использовать «обходные методы».

Подробнее — в материале «Ъ» «Трафик невиновный».