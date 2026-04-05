В Дагестане сошли сели и камнепады, около тысячи домов остаются подтопленными

Порядка тысячи частных домов остаются подтопленными в Дагестане из-за ливневых дождей, продолжающихся с конца марта. Затоплены территории в шести населенных пунктах четырех районов региона, сообщили в МЧС. Также под водой остаются 42 участка автомобильных дорог.

В Дербенте из-за обильного дождя на федеральную трассу сошли грязевые массы. Также в городской администрации сообщили, что коммунальщики прошлой ночью очищали селезащитные сооружения на улице Мамедбекова, так как «на них обрушился значительный поток селевых и водных масс с горных территорий». Также на трассу в Гунибском районе сошел камнепад, нарушено транспортное сообщение с 53 селами Чародинского района.

Из-за паводка в Дербенте провели гиперхлорирование воды. В СКР ранее сообщили, что в начале апреля из-за возможного отравления водой за медпомощью обратились более 30 жителей Каспийска.

В населенных пунктах Чечни вода ушла из жилого сектора, но повреждены 15 автомобильных и 15 пешеходных мостов, передает «Интерфакс».