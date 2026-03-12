Главные новости за 12 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургская компания «Энерготехника Северо–Запад», принадлежащая бенефициару ПАО «Звезда» Алексею Костину, приобрела 100% акций ООО «Ямалдорстрой». По данным системы «СПАРК», смена владельца датирована 11 февраля.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на стажера полиции в Невском районе. Инцидент произошел днем 11 марта у дома на улице Ольги Берггольц.

«Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на монтаж и пусконаладку систем электроснабжения, автоматизации и связи на строящемся участке Невско-Василеостровской линии подземки. Согласно данным сайта госзакупок, начальная максимальная цена контракта превышает 2,6 млрд рублей.

Сотрудники прокуратуры Петербурга совместно с Территориальным фондом ОМС проводят следственные действия в отношении прежнего руководства АО «Ава-Петер» (оператора сети клиник «Скандинавия»). Ведомства подозревают, что в клинике системно и массово «приписывали» петербургских пациентов к другим регионам для получения средств из федеральных квот на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП).

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» утвердил программу облигаций серии 002Р с максимальным объемом 100 млрд рублей. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 3640 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска.

Девелоперская компания STAVNI приобрела 35% в проектной компании ООО «П–Инвест», реализующей проект жилого комплекса в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Доля была выкуплена у ресторатора Ильи Левкова и партнера консалтинговой компании NF Group Станислава Бибика.

Холдинг Setl Group успешно завершил сбор заявок на приобретение облигаций серии 002P-07, финальный объем выпуска составил 5,5 млрд рублей. Выпуск зафиксирован на два года (720 дней).

После работы в комитете по транспорту Дмитрий Ваньчков назначен главой администрации Петроградского района. Он вступит в новую должность с 16 марта.

У метро «Приморская» в Санкт-Петербурге возобновились работы по демонтажу части торгового центра торгового центра «МаксиСопот». Сейчас рабочие снимают и вывозят оконные рамы и другие элементы сооружения.

Мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и портал parking.spb.ru включены в перечень сервисов, доступ к которым сохраняется в период ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Соответствующее решение принято Минцифры РФ.

Запрет на продажу бензина несовершеннолетним ввели в Ленинградской области вслед за Санкт-Петербургом. Ограничение действует с 12 марта по 31 декабря 2026 года.

Президент России Владимир Путин наградил председателя комитета по строительству Игоря Креславского орденом Дружбы. Петербургский чиновник удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») предложил включить мемориал «Блокадный трамвай» в список объектов культурного наследия регионального значения. Он считает, что охранный статус необходим «Блокадному трамваю», чтобы будущие поколения петербуржцев не потеряли эту связь с историей.

Президент России Владимир Путин представил в Совет Федерации кандидатуры для назначения на должности в прокуратуре РФ. Глава государства предлагает назначить Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга, а Петра Забуркова — Ленинградской области.