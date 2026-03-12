Стройкомпания Setl Group привлекла 5,5 млрд рублей в ходе размещения облигаций

Холдинг Setl Group успешно завершил сбор заявок на приобретение облигаций серии 002P-07, финальный объем выпуска составил 5,5 млрд рублей. Высокий интерес со стороны инвесторов превысил первоначально запланированный объем, что позволило эмитенту улучшить условия заимствования: ставка ежемесячного купона была снижена с 17,25% до 16,5% годовых. Выпуск зафиксирован на два года (720 дней), что делает его привлекательной альтернативой текущим банковским продуктам.

Данный выпуск стал седьмым по счету в рамках Программы биржевых облигаций 002P общим объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной компанией в мае 2022 года. Организаторами размещения выступили авторитетные игроки рынка — БК «РЕГИОН» и ИК «Табула Раса», а непосредственным агентом по размещению является ООО «БК РЕГИОН». Само размещение бумаг запланировано на 16 марта 2026 года.

В настоящее время на рынке уже обращается четыре выпуска облигаций Setl Group на общую сумму 30 млрд рублей, все они имеют кредитный рейтинг A(RU) от агентства АКРА. Успех нового сбора заявок подтверждает доверие инвестиционного сообщества к финансовой устойчивости холдинга и его заемной политике.

