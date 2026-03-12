В Петербурге продолжился снос корпуса ТЦ у метро «Приморская»

У метро «Приморская» в Санкт-Петербурге возобновились работы по демонтажу части торгового центра торгового центра «МаксиСопот». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга

Сносом корпуса занимается бывший арендатор — ЗАО «Союз-Инвест». Сейчас рабочие снимают и вывозят оконные рамы и другие элементы сооружения. Разрешение на установку забора вокруг объекта действует по 20 апреля. По соглашению с комитетом по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга бывший собственник не позднее этой даты должен демонтировать объект полностью.

Демонтаж сооружения начался 23 июля. Тогда ККИ указывал на несоответствие параметров объекта условиям аренды участка: по площади здание в четыре раза превышало площадь, указанную в договоре. Эксперты отмечали, что снизившаяся в последние годы ставка аренды свидетельствует о проблемах торгового центра.

Владелец «МаксиСопота» Яков Перкаль-Проворный заявлял, что сооружение фактически является объектом капитального строительства и перед проведением работ по сносу нужно разработать проект, иначе есть угроза строениям вокруг, в том числе соседнему аварийному зданию и станции метро «Приморская». Он подчеркнул, что внутри постройки проходит теплотрасса, а под ней находятся сваи.

По итогу судебных разбирательств бывшему арендатору участка отказали в признании незаконным принудительного демонтажа конструкции.

Артемий Чулков