Экс-руководство «Скандинавии» заподозрили в мошенничестве с ОМС на 900 млн рублей

Сотрудники прокуратуры Петербурга совместно с Территориальным фондом ОМС проводят следственные действия в отношении прежнего руководства АО «Ава-Петер» (оператора сети клиник «Скандинавия»), сообщает «Фонтанка». Проверка касается периода с 2021 года: ведомства подозревают, что в клинике системно и массово «приписывали» петербургских пациентов к другим регионам для получения средств из федеральных квот на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Речь идет о схеме с экстерриториальными расчетами — когда деньги на лечение поступают из фондов ОМС других субъектов РФ. По предварительным данным, сумма необоснованно оплаченных счетов может достигать 900 млн рублей. Вопросы возникли к исполнению жестких инструкций Минздрава, регулирующих такие случаи. Уголовно-правовая перспектива пока связана с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Источники издания подчеркивают, что претензии предъявляются именно к бывшему руководству компании, а не к нынешнему. В частных клиниках напоминают, что само по себе направление пациентов по ОМС для получения ВМП не запрещено, но должно строго соответствовать установленному порядку. В «Скандинавии» ситуацию пока не комментируют.

Андрей Маркелов