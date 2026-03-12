Бенефициар петербургской «Звезды» купил «Ямалдорстрой» Гайнутдинова

Петербургская компания «Энерготехника Северо–Запад», принадлежащая бенефициару ПАО «Звезда» Алексею Костину, приобрела 100% акций ООО «Ямалдорстрой». На сделку обратил внимание «Деловой Петербург». По данным системы «СПАРК», смена владельца датирована 11 февраля.

«Энерготехника Северо–Запад» зарегистрирована по тому же адресу на улице Бабушкина, что и ПАО «Звезда», а ее основной вид деятельности связан с производством электродвигателей, генераторов и трансформаторов. Выручка компании за 2024 год составила 5,2 млн рублей. Летом 2025 года Алексей Костин полностью приобрел компанию у бывшего члена совета директоров ПАО «Звезда» Виктора Овчаренко.

С марта 2022 года господин Костин также является владельцем и гендиректором екатеринбургского ООО «Акцент», которое «СПАРК» с актуализацией на 2019 год указывает владельцем 24,99% акций ПАО «Звезда». Аналогичный пакет, по данным системы, принадлежит Уральскому дизель–моторному заводу из группы «Синара».

«Ямалдорстрой» был основан в 2007 году бизнесменом Марсом Гайнутдиновым и занимается строительными проектами в регионах Крайнего Севера. Среди проектов организации — прокладка нефтепроводов, разработка карьеров строительного грунта и инженерная подготовка причала «Караул» на Енисее для ООО «Восток Ойл», а также работы в районе Мало–Балыкского нефтяного месторождения для «Роснефти». По информации «СПАРК», выручка компании в 2024 году составила 5,6 млрд рублей против более 8 млрд рублей в 2022 и 2023 годах.

Публичное внимание к «Ямалдорстрою» в последнее время было связано не столько с операционной деятельностью, сколько с банкротством его основателя. До конца марта 2025 года компания участвовала в этом процессе с требованием на 1,4 млрд рублей, а затем уступила право требования другой структуре.

Одним из кредиторов выступала Галина Забалуева, оценившая долг Марса Гайнутдинова в 1 млрд рублей. Требования обоснованы в том числе решениями Промышленного районного суда Самары о взыскании алиментов на содержание дочери. В сентябре 2025 года суд утвердил мировое соглашение и завершил дело о банкротстве.

Опрошенные изданием юристы отмечают, что владение мажоритарным собственником долями в других компаниях само по себе создает риск конфликта интересов, а при наличии хозяйственных связей между такими структурами может повлечь повышенное внимание со стороны налоговых и антимонопольных органов.

