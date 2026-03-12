В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на стажера полиции

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на стажера полиции в Невском районе, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел днем 11 марта у дома на улице Ольги Берггольц. По данным издания, оперативник уголовного розыска управления МВД на транспорте вместе со стажером задержали 21-летнего молодого человека, находившегося в розыске за кражу, и посадили его на заднее сиденье служебного автомобиля. Рядом с ним сел стажер.

В какой-то момент задержанный достал нож, нанес стажеру несколько ударов и скрылся. Пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями госпитализировали. Личность нападавшего была установлена вскоре после произошедшего.

Артемий Чулков