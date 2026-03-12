Совет директоров ЛСР утвердил бессрочную программу облигаций на 100 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Группа ЛСР» утвердил программу облигаций серии 002Р с максимальным объемом 100 млрд рублей. Об этом компания сообщила на портале раскрытия корпоративной информации.

Решение было принято 11 марта 2026 года в форме заочного голосования. В компании уточнили, что в голосовании приняли участие восемь членов совета директоров, решение принято единогласно.

Как следует из сообщения эмитента, в рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 3640 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска. При этом ограничения по сроку действия самой программы отсутствуют — она является бессрочной.

В ЛСР также сообщили о намерении зарегистрировать проспект ценных бумаг одновременно с регистрацией программы облигаций серии 002Р. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Артемий Чулков