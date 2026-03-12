Цивилев предложил признать мемориал «Блокадный трамвай» памятником истории

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия») предложил включить мемориал «Блокадный трамвай» в список объектов культурного наследия регионального значения. Своей инициативой он поделился в личном Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Парламентарий обратился с идеей к главе КГИОП Алексею Михайлову. Господин Цивилев отметил, что установленный в память о подвиге ленинградских транспортников вагон модели МС-1930-х годов является подлинным и нуждается в полноценной правовой защите государства.

Мемориал открыли в Кировском районе в 2007 году. Алексей Цивилев считает, что охранный статус необходим «Блокадному трамваю», чтобы будущие поколения петербуржцев не потеряли эту связь с историей. Депутат добавил, что правоприменительная практика позволяет внести объект в соответствующий список, если он систематически используется в мемориальных целях и воспринимается обществом как памятник.

Татьяна Титаева