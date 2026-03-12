Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» включили в белый список Минцифры РФ

Мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и портал parking.spb.ru включены в перечень сервисов, доступ к которым сохраняется в период ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщили в сервисе «Парковки Санкт-Петербурга».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соответствующее решение принято Минцифры РФ. Для оплаты парковки без затруднений пользователям рекомендовали заранее иметь денежные средства на парковочном счете.

В сервисе также напомнили, что ранее Городской центр управления парковками Петербурга расширил функционал приложения и портала. В числе прочего были добавлены возможности проверки жалоб по постановлению и подачи обращений онлайн.

Артемий Чулков

Новости компаний Все