На монтаж электросетей новых станций метро в Петербурге выделили 2,6 млрд рублей
«Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на монтаж и пусконаладку систем электроснабжения, автоматизации и связи на строящемся участке Невско-Василеостровской линии подземки. Согласно данным сайта госзакупок, начальная максимальная цена контракта превышает 2,6 млрд рублей, заявки от подрядчиков принимаются до 23 марта.
Работы предстоит выполнить на участке от станции «Беговая» до новых станций «Богатырская» и «Каменка». Победитель тендера займется прокладкой слаботочных сетей связи, монтажом электрочасов, системой автоматизации и оборудованием «Говорящий город». Контракт также включает работы по электроснабжению, освещению и последующую пусконаладку всего комплекса систем.
Приступить к монтажу необходимо в августе 2026 года, а завершить все работы — до конца апреля 2028 года. Проектная документация разработана институтом «Ленметрогипротранс». В ноябре 2025 года уже проводился конкурс на ввод электричества на этих же станциях стоимостью 3,2 млрд рублей, победителем которого стало ООО «Трансэнергоснаб».