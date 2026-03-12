Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин наградил главу комстроя Петербурга Креславского орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил председателя комитета по строительству Игоря Креславского орденом Дружбы. Глава государства подписал указ о награждении госнаградами, документ опубликовали 12 март на официальном интернет портале правовой информации.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский чиновник удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Господин Креславский возглавил комитет в январе 2020 года.

Также Владимир Путин наградил врача Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А. Л. Поленова - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Галину Благоразумову медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент оценил ее заслуги в области здравоохранения.

Сенатор Российской Федерации от законодательного (представительного) органа Республики Карелия, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев награжден орденом Дружбы. Он удостоен награды за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все