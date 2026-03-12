Путин наградил главу комстроя Петербурга Креславского орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил председателя комитета по строительству Игоря Креславского орденом Дружбы. Глава государства подписал указ о награждении госнаградами, документ опубликовали 12 март на официальном интернет портале правовой информации.

Петербургский чиновник удостоен награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Господин Креславский возглавил комитет в январе 2020 года.

Также Владимир Путин наградил врача Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А. Л. Поленова - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Галину Благоразумову медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Президент оценил ее заслуги в области здравоохранения.

Сенатор Российской Федерации от законодательного (представительного) органа Республики Карелия, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев награжден орденом Дружбы. Он удостоен награды за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Татьяна Титаева