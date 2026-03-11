Главные новости за 11 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Апелляционный суд в Краснодарском крае взыскал с муниципального служащего более 25 млн руб. неподтвержденных доходов в пользу государства.

В Адлерском районе Сочи из-за падения фрагментов беспилотника пострадал один человек.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал ФГБУ «Морспасслужба» выплатить более 114,7 млн руб. за экологический ущерб от затонувшего плавучего крана АСПТР-1 в акватории Черного моря у берегов Ялты.

В Ейске директор УК осуждена за обрушение плит в доме.

Пять предпринимателей, связанных с Краснодарским краем, включены в 40-й список богатейших людей планеты по версии журнала Forbes в 2026 году. Впервые в рейтинг попал бывший губернатор Кубани, соучредитель и контролирующий акционер производителя сельхозпродукции «Агрокомплекс» Александр Ткачев.

На следующей неделе в Краснодарском краевом суде пройдет очередное заседание по делу об убийстве Юлии Григоренко, супруги новороссийского бизнесмена, погибшей от рук бывших бойцов ММА в ноябре 2023 года.

В Анапе фрагменты беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом, сообщили в оперштабе Кубани.

В Прикубанском округе Краснодара на придомовой территории многоквартирного дома обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата.

В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание закрытого санатория «Ставрополье».

В Лазаревском районе Сочи произошло возгорание в многоэтажном доме после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

В Краснодарском крае зафиксирована атака украинских беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции «Русская».