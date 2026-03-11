Обломки БПЛА попали в здание санатория «Ставрополье» в Сочи

В Сочи обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание закрытого санатория «Ставрополье». По предварительным данным, возгорания и серьезных повреждений нет, пострадавших также не зафиксировано. На месте работают специальные и оперативные службы, передает оперштаб Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее глава города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи отражается атака беспилотников, задействована система противовоздушной обороны, а все экстренные службы переведены в режим максимальной готовности. Координацию действий ведет городской оперативный штаб.

Мэр призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Жителям, проживающим рядом с береговой линией, рекомендовано находиться в помещениях без остекления и не выходить на улицу.

Власти также попросили очевидцев воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий экстренных и специальных служб. Ограничения действуют до отмены сигнала об угрозе и стабилизации обстановки в городе.

Вячеслав Рыжков