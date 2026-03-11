Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе

В Анапе фрагменты беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом, сообщили в оперштабе Кубани. По предварительной информации, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано. На месте работают экстренные и специальные службы, которые уточняют обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря были перехвачены и уничтожены 10 беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, атаки были отражены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 14:00. Всего за это время над регионами России ликвидировано 22 БПЛА, в том числе два — над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Черного моря и один — над Республикой Крым.

В Анапе и Новороссийске была объявлена угроза атаки беспилотников, в городах включили системы оповещения. Жителям и гостям курортов рекомендовали соблюдать меры безопасности и укрываться в помещениях без окон — в коридорах, ванных комнатах или кладовых, а также избегать нахождения рядом с окнами и дверями. Людям, находящимся на улице, советовали укрываться в подвалах зданий или подземных парковках. Водителям рекомендовано остановить автомобили, покинуть их и укрыться в защищенном месте.

Вячеслав Рыжков