Суд взыскал 25 млн рублей неподтвержденных доходов чиновника Краснодара

Апелляционный суд в Краснодарском крае взыскал с муниципального служащего более 25 млн руб. неподтвержденных доходов в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство Краснодара выявило нарушения антикоррупционного законодательства при проверке муниципального служащего. Чиновник занимал пост главного специалиста в подразделении муниципального контроля городской администрации.

Следствие установило, что служащий купил автомобиль за 3,3 млн руб., не предоставив сведения о расходах и не подтвердив легальность источников финансирования покупки. На банковские счета жены должностного лица поступило свыше 22,5 млн руб. Происхождение этих денежных средств также осталось неподтвержденным.

Прокуратура подала иск о взыскании указанных сумм в федеральную казну. Суд первой инстанции отклонил требования надзорного ведомства, однако апелляция отменила это решение и удовлетворила претензии прокурора.

Исполнение судебного постановления контролирует прокуратура.

Алина Зорина

