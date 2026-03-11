Александр Ткачев впервые вошел в список богатейших людей мира журнала Forbes

Пять предпринимателей, связанных с Краснодарским краем, включены в 40-й список богатейших людей планеты по версии журнала Forbes в 2026 году. Впервые в рейтинг попал бывший губернатор Кубани, соучредитель и контролирующий акционер производителя сельхозпродукции «Агрокомплекс» Александр Ткачев. Его капитал составил $1,8 млрд, предприниматель расположился на 2274-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основатель промышленной группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска занял 498-е место. Его капитал в 2026 году достиг $7,6 млрд против $4,1 млрд годом ранее.

Создатель торговой сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий расположился на 1376-й позиции. Его состояние составило $3,1 млрд в 2026 году, что на $100 млн меньше показателя 2025 года.

Уроженец Новороссийска, владелец и руководитель АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский занял 2052-е место с капиталом $2 млрд. Это на $300 млн больше прошлогоднего показателя.

Основатель транспортно-логистической компании «Дело» Сергей Шишкарев, также уроженец Новороссийска, занял 2386-е место в списке. Его состояние увеличилось до $1,7 млрд в 2026 году с $1,4 млрд в 2025 году.

Алина Зорина