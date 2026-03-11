При атаке на станцию «Русская» на Кубани ВСУ задействовали 10 БПЛА
В Краснодарском крае зафиксирована атака украинских беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции «Русская». По данным Минобороны РФ, в течение ночи с 10 на 11 марта против станции было задействовано 10 БПЛА самолетного типа.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Четыре из них были уничтожены средствами российских зенитных ракетных войск, два — перехвачены истребительной авиацией, еще три, включая два, сбитые в 04:04 и 05:08 мск непосредственно над станцией, ликвидированы расчетами мобильных огневых групп. Еще один беспилотник был сбит над станцией днем 11 марта в 15:58 мск.