При атаке на станцию «Русская» на Кубани ВСУ задействовали 10 БПЛА

В Краснодарском крае зафиксирована атака украинских беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции «Русская». По данным Минобороны РФ, в течение ночи с 10 на 11 марта против станции было задействовано 10 БПЛА самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Четыре из них были уничтожены средствами российских зенитных ракетных войск, два — перехвачены истребительной авиацией, еще три, включая два, сбитые в 04:04 и 05:08 мск непосредственно над станцией, ликвидированы расчетами мобильных огневых групп. Еще один беспилотник был сбит над станцией днем 11 марта в 15:58 мск.

Вячеслав Рыжков