В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал мирный житель

В Адлерском районе Сочи из-за падения фрагментов беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Части упавшего беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь без госпитализации.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы города.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин, пострадавшему жителю окажут помощь в восстановлении жилья.

Алина Зорина