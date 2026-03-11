В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал мирный житель
В Адлерском районе Сочи из-за падения фрагментов беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Части упавшего беспилотного летательного аппарата повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь без госпитализации.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы города.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин, пострадавшему жителю окажут помощь в восстановлении жилья.