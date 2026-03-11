В Ейске директор УК осуждена за обрушение плит в доме

Суд в Ейске приговорил 65-летнюю директора управляющей компании к 10 месяцам колонии-поселения за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что осужденная руководила управляющей компанией и отвечала за содержание общего имущества многоквартирного дома на улице Коммунистической в Ейске. Директор знала о частичном разрушении плит перекрытий в подвале здания, но не предприняла мер по предотвращению их дальнейшего разрушения. В октябре 2024 года произошло обрушение плит подвального перекрытия.

В результате происшествия никто не пострадал, однако обрушение создало реальную угрозу для жизни и здоровья жителей дома, а также сохранности их имущества.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Алина Зорина