Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи после удара БПЛА произошел пожар в многоэтажном доме

В Лазаревском районе Сочи произошло возгорание в многоэтажном доме после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар локализован в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного здания. Пострадавших нет, администрация района оказывает жильцам необходимую помощь, передает оперштаб Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в городе обломки БПЛА попали в здание закрытого санатория «Ставрополье». Возгорания и серьезных повреждений там не зафиксировано, пострадавших нет. На местах происшествий работают специальные и оперативные службы.

Глава города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи отражается атака беспилотников, задействована система противовоздушной обороны, все экстренные службы переведены в режим максимальной готовности, координацию действий ведёт городской оперативный штаб. Мэр призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и находиться в помещениях без остекления, не выходя на улицу.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все