В Сочи после удара БПЛА произошел пожар в многоэтажном доме

В Лазаревском районе Сочи произошло возгорание в многоэтажном доме после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар локализован в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного здания. Пострадавших нет, администрация района оказывает жильцам необходимую помощь, передает оперштаб Кубани.

Ранее в городе обломки БПЛА попали в здание закрытого санатория «Ставрополье». Возгорания и серьезных повреждений там не зафиксировано, пострадавших нет. На местах происшествий работают специальные и оперативные службы.

Глава города Андрей Прошунин сообщил, что в Сочи отражается атака беспилотников, задействована система противовоздушной обороны, все экстренные службы переведены в режим максимальной готовности, координацию действий ведёт городской оперативный штаб. Мэр призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и находиться в помещениях без остекления, не выходя на улицу.

Вячеслав Рыжков