Суд взыскал с Морспасслужбы 114,7 млн рублей за ущерб Черному морю

Арбитражный суд Краснодарского края обязал ФГБУ «Морспасслужба» выплатить более 114,7 млн руб. за экологический ущерб от затонувшего плавучего крана АСПТР-1 в акватории Черного моря у берегов Ялты. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало иск о компенсации вреда, нанесенного водам Черного моря в районе Ялты. Инспекторы службы провели проверку информации о затонувшем плавучем кране АСПТР-1, который находится в 4 км от берега у побережья Крыма.

Для обследования привлекли экоаналитическую лабораторию ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция». Исследования выявили значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в районе затопления судна. Размер ущерба составил более 114,7 млн руб.

Владельцем затонувшего плавучего крана является ФГБУ «Морспасслужба». Росприроднадзор направил организации требование о добровольной компенсации ущерба, однако оно выполнено не было. После этого управление обратилось в суд, который обязал нарушителя возместить вред в полном объеме.

Алина Зорина