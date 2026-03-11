В Краснодаре завершается суд над убийцами жены бизнесмена из Новороссийска

На следующей неделе в Краснодарском краевом суде пройдет очередное заседание по делу об убийстве Юлии Григоренко, супруги новороссийского бизнесмена, погибшей от рук бывших бойцов ММА в ноябре 2023 года. Как сообщает «Ъ-Новороссийск», убийцам женщины может грозить пожизненный срок, они обвиняются по циклу, состоящему из 14 преступлений.

Слушание по делу об убийстве Юлии Григоренко состоится 19 марта. По материалам следствия, фигуранты Ашот Агаян, Карен Тороян и Ридван Алиев (последнего следствие считает главарем сформированной преступной группировки) в ноябре 2023 года выследили женщину, напали на нее и похитили для получения денежного выкупа. Установлено, что фигуранты дела требовали у супруга Юлии Григоренко выкуп в криптовалюте, эквивалентный 87 млн руб., но в момент вымогания денег женщина уже была мертва.

Юлия Григоренко скончалась от множественных ножевых ранений. Ее тело спрятали в устье ручья вблизи кладбища «Кабахаха» в Новороссийске, прикрыв ветками. После случившегося первым задержали Ридвана Алиева, но он умер от сердечного приступа спустя непродолжительное время после попадания в отдел. Позже были арестованы двое соучастников Алиева, которые до сих пор находятся под стражей.

Карен Тороян и Ашот Агаян обвиняются в убийстве двух и более человек, похищении, угоне и прочих преступлениях. По словам адвоката Алексея Тарана, за последний год по делу об убийстве Юлии Григоренко состоялись 34 судебных заседания, и, вероятно, разбирательство может подходить к завершающей стадии.

Адвокат Виталий Кацко подчеркнул, что виновным в расправе над супругой новороссийского бизнесмена может грозит пожизненное лишение свободы.

Кристина Мельникова