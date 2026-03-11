В Прикубанском округе Краснодара возле многоквартирного дома нашли обломки БПЛА

В Прикубанском округе Краснодара на придомовой территории многоквартирного дома обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил глава города Евгений Наумов. По данным властей, пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти предупреждают, что угроза новых атак БПЛА сохраняется, и призывают жителей соблюдать меры предосторожности, не подходить к обломкам и сообщать о них по единому номеру экстренных служб 112. Также рекомендовано воздержаться от публикации в социальных сетях работы ПВО и действий служб.

Ранее в Анапе фрагменты беспилотника были найдены возле многоквартирного дома на улице Адмирала Пустошкина, часть обломков попала в квартиру, повредив остекление. Пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано. На время обследования здания жителей эвакуировали, территория была оцеплена, проводились оперативно-следственные мероприятия. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места происшествия.

Вячеслав Рыжков