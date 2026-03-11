В Ярославской области ликвидируют межрайонные инспекции ФНС России

В Ярославской области с 23 марта ликвидируют межрайонные инспекции ФНС России № 3, 5, 7, 9 и 10 — их присоединят к областному управлению ФНС России. Об этом сообщили в ведомстве.

УФНС России по Ярославской области станет правопреемником функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности инспекций. Обслуживание с указанной даты будет вестись по двум адресам: в Ярославле, на Тутаевском шоссе, 108, и в Рыбинске, на улице Крестовой, 54.

Прием налогоплательщиков в подразделениях в Тутаеве, Угличе, Переславле-Залесском и Ростове Залесском прекратится. Однако в Углич, Переславль и Ростов будут приезжать мобильные налоговые офисы, график работы которых публикуют на сайте налоговой.

В ведомстве напомнили, что получить услуги ФНС России налогоплательщики также могут в отделениях МФЦ, расположенных в каждом районе области. Также работают электронные сервисы ФНС России.

Алла Чижова