В Ростове электрички перевезли 774 тысячи пассажиров в 2025 году

Внутригородские и пригородные поезда перевезли в Ростове-на-Дону 774 тыс. человек в 2025 году. При этом внутригородскими электричками воспользовались 183 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Больше всего пассажиров приняла платформа 1337 км. (микрорайон Стройгородок) — 224 тыс., вокзал Ростов-Пригородный — 200 тыс., станция Темерник (ЖК «Соловьиная роща») — 65 тыс., платформа Октября — 37 тыс., платформа Рабочий городок — 37 тыс., и вокзал Сельмаш — 27 тыс. пассажиров.

Как отметили в пресс-службе СКЖД, ежедневно по донской столице, помимо внутригородских, курсируют 66 пригородных поездов. Стоимость проезда в границах города составляет 33,5 руб., что дешевле других видов транспорта.

Наталья Белоштейн