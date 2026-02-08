Главные новости за выходные 7–8 февраля

В Дубае задержали и выдали России Любомира Корбу, его обвиняют в покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. В Москве Корбу заочно арестовали. Президент России Владимир Путин 7 февраля созвонился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и поблагодарил его в содействии задержанию Корбы. Также в РФ задержали сообщника предполагаемого киллера. Еще одна сообщница скрылась на территории Украины. По информации источника «Ъ» Владимир Алексеев пришел в себя после операции.

В Милане в ночь на 7 февраля стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту итальянцы Альберто Томба и Дебора Компаньони зажгли олимпийский огонь. Первое золото Игр завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 км + 10 км). Дарья Непряева финишировала в скиатлоне 17-й. Российский саночник Павел Репилов занимает промежуточное 16-е место в состязании среди мужчин на одноместных санях.

В ливийском городе Бени-Валид 6 февраля прошли похороны Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. На похоронах присутствовали только члены семьи умершего и «ограниченное число» представителей племенных советов Варфаллы и Каддафы. Сын бывшего ливийского лидера погиб 3 февраля. Его убили в районе, где идут бои между вооруженными группировками.

Вооруженные силы России 7 февраля взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. На следующий день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях — сел Сидоровка и Глушовка.

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в столице Пакистана Исламабаде. Теракт произошел 6 февраля, погибли по меньшей мере 31 человек, 169 получили ранения.

