ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Исламабаде

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в столице Пакистана Исламабаде, передает телеканал ABC News. В теракте погибли по меньшей мере 31 человек, 169 получили ранения.

Из заявления группировки следует, что нападавший прибыл на место, открыл огонь по охранникам, которые пытались остановить его у главных ворот мечети, и привел в действие пояс со взрывчаткой у внутренних ворот. Пакистанские власти сообщили, что террорист был гражданином Пакистана, недавно посетившим Афганистан.

Теракт в исламбадской мечети произошел 6 февраля. Министр обороны Пакистана Ходжа Мохаммад Асиф написал на своей странице в X, что к нападению причастны Афганистан и Индия.