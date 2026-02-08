Стрелявшего в генерала Алексеева арестовали

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Любомира Корбу, его обвиняют в покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Это следует из данных в картотеке суда.

Корбу обвиняют в посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ) и незаконном приобретении, сбыте, хранение и перевозке огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ).

Сегодня ФСБ сообщила, что Корбу задержали в Дубае и экстрадировали в Россию. Также в Москве был задержан его сообщник. В ФСБ сообщали еще об одном соучастнике покушения — Зинаиде Серебрицкой. Она, по данным спецслужб, скрылась на территории Украины.

Покушение на генерала было совершено утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший открыл стрельбу в лифтовом холле. Владимир Алексеев получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего перенес операцию. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что ответственность за покушение лежит на украинских властях, и назвал инцидент терактом, направленным на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.