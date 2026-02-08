Стрелявшего в генерала Алексеева задержали в Дубае

По делу о покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева задержали двух человек. ФСБ России сообщила о задержании предполагаемого пособника и непосредственного исполнителя покушения. Еще одна предполагаемая пособница, по данным спецслужбы, выехала на Украину.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, при содействии партнеров из ОАЭ в Дубае был задержан и передан российской стороне гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. По данным ФСБ, он является непосредственным исполнителем преступления. Его пособника, россиянина Виктора Васина 1959 года рождения, задержали в Москве. Другая пособница, Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения, выехала на Украину.

Владимиру Алексееву 64 года. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). В 2017 году господин Алексеев был удостоен звания Героя России.

Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля. Киллер открыл огонь в лифтовом холле многоэтажного дома на Волоколамском шоссе, где проживает господин Алексеев. Одна пуля попала в руку, еще две — в грудь (по другим данным, в ногу и грудь).

Генерал-лейтенанта доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, у него была большая кровопотеря. Затем его ввели в состояние искусственной комы и провели операцию. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя покушение на генерал-лейтенанта, возложил ответственность на украинские власти. Произошедшее господин Лавров назвал терактом, целью которого было сорвать переговоры по мирному урегулированию на Украине.