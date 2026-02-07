Первое золото Олимпиады завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен

Первый комплект медалей Олимпийских игр 2026 года был разыгран в скоростном спуске. Победителем стал действующий чемпион мира в этой дисциплине швейцарец Франьо фон Алльмен.

Фон Алльмен показал результат 1 минута 51,61 секунды. Серебряным призером стал итальянец Джованни Францони, отставший на 0,2 секунды. Третье место занял его соотечественник Доминик Парис (+0,5).

Эта медаль стала для 24-летнего фон Алльмена первой на Олимпиадах. Он двукратный чемпион мира. Оба золота — в скоростном спуске и командной комбинации — швейцарец взял на последнем мировом первенстве, которое проходило в австрийском Зальбахе.

Таисия Орлова