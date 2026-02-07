Российская лыжница Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх
Россиянка Дарья Непряева финишировала 17-й в скиатлоне (10 км+10 км), открывавшем программу лыжных гонок на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Победительницей заезда стала Фрида Карлссон.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Завоевавшая золото шведка преодолела дистанцию за 53 минуты 45,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерсон, отставшая на 51 секунду. Бронзу взяла норвежская лыжница Хейди Венг (+1.26,7).
Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, отстала на 3 минуты 56,1 секунды. Россиянка упала на последнем круге классической части дистанции, к тому моменту она располагалась за пределами первой десятки.
Для Фриды Карлссон это вторая олимпийская медаль. На пекинских Играх она взяла бронзу в эстафете. На счету 26-летней шведки 13 медалей мировых первенств, из которых три — золотые.