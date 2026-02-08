Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в задержании стрелявшего в генерала Алексеева

Президент России Владимир Путин 7 февраля провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, господин Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ за взаимодействие по линии спецслужб и содействие в задержании подозреваемого покушении на замначальника ГРУ Владимира Алексеева.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (август 2025 года)

«Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева. Также главы государств продолжили обсуждение тем, которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву»,— сказал Дмитрий Песков.

Покушение на Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший открыл стрельбу в лифтовом холле. Генерал получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он перенес операцию. По данным «Ъ», 7 февраля он пришел в сознание.

Подозреваемого в совершении покушения, Любомира Корбу, задержали в Дубае и экстрадировали в Москву. Там его заочно арестовали на два месяца. Также задержан пособник Корбы. В ФСБ сообщали еще об одном соучастнике покушения — Зинаиде Серебрицкой. Она, по данным спецслужб, скрылась на территории Украины.