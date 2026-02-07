Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо объявлены открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил XXV зимние Олимпийские игры открытыми. Основной площадкой церемонии стал футбольный стадион San Siro в Милане.

До того, как слово перешло к господину Маттарелле, присутствующих поприветствовали глава оргкомитета Олимпиады Джованни Малаго и президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Впервые церемония открытия Олимпиады прошла сразу в четырех локациях. Помимо титульных — Милана и Кортина-д'Ампеццо — ее приняли коммуны Ливиньо и Предаццо.

Как прошла церемония открытия Олимпийских игр

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Ben Curtis / AP

Фото: Ashley Landis / AP

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Фото: Ben Curtis / AP

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Matthias Schrader / AP

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Ashley Landis / AP

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Matthias Schrader / AP

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Фото: Abbie Parr / AP

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

