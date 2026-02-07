Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо объявлены открытыми

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил XXV зимние Олимпийские игры открытыми. Основной площадкой церемонии стал футбольный стадион San Siro в Милане.

До того, как слово перешло к господину Маттарелле, присутствующих поприветствовали глава оргкомитета Олимпиады Джованни Малаго и президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Впервые церемония открытия Олимпиады прошла сразу в четырех локациях. Помимо титульных — Милана и Кортина-д'Ампеццо — ее приняли коммуны Ливиньо и Предаццо.

Арнольд Кабанов