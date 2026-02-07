Саночник Павел Репилов занимает 16-е место после двух попыток на Олимпиаде

Российский саночник Павел Репилов занимает промежуточное 16-е место в состязании среди мужчин на одноместных санях на Олимпийских играх. По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 47,708 секунды.

Лидирует шестикратный чемпион мира немец Макс Лангенхан. Его общий результат — 1 минута 45,826 секунды. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (+0,162 секунды), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,298).

Третья и четвертая (заключительная) попытки мужчин в одноместных санях состоятся в воскресенье, 8 февраля.

Таисия Орлова