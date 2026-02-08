Российский лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде

Россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне (10 км + 10 км) — дисциплине, открывавшей мужскую программу лыжных гонок на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клэбо, он стал шестикратным олимпийским чемпионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Победитель преодолел дистанцию за 41 минуту 11 секунд. Серебро взял француз Матис Делож, отставший на 2 секунды. Бронзовым призером стал норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+2,1). Коростелев финишировал на 3,6 секунды позднее победителя.

22-летний Савелий Коростелев дебютировал на Олимпийских играх. В декабре 2025 года он получил нейтральный статус, после чего выступил на нескольких этапах Кубка мира. Лучший результат — пятое место в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем в немецком Оберхофе. На юниорском уровне россиянин дважды выигрывал чемпионат мира.

Завоевав шестую золотую медаль Олимпийских игр, 29-летний Йоханнес Клэбо вышел на чистое второе место по числу таких наград. Лидируют его соотечественники — лыжники Марит Бьорген и Бьорн Дэли, а также биатлонист Уле Эйнар Бьорндале, на счету которых восемь побед на Играх.

Программа лыжных гонок продолжится 10 февраля спринтерскими гонками.

Арнольд Кабанов