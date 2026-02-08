Главные анонсы 9–15 февраля

9 февраля, понедельник

Начнется визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению.

В Москве начнется визит председателя парламента Монголии Ням-Осорын Учрала.

10 февраля, вторник

В Москве пройдут торги на право комплексного развития территории (КРТ) 28 га бывшей промзоны Люблино.

11 февраля, среда

В Анкаре состоятся переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

На мысе Канаверал (США) ожидается старт миссии НАСА SpaceX Crew-12 к МКС с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту.

12 февраля, четверг

В Бангладеш пройдут выборы в парламент и референдум по изменению Конституции.

В Брюсселе пройдет заседание глав министерств обороны государств—членов НАТО и неформальная встреча лидеров ЕС.

13 февраля, пятница

В Мюнхене начнется 62-я Мюнхенская конференция по безопасности.

В Москве состоится первое в 2026 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

14 февраля, суббота

В Британии истекает срок действия лицензии на осуществление операций с болгарскими структурами «Лукойла».

В Москве пройдет фестиваль «Сердца на льду».

15 февраля, воскресенье

В Инглвуде (США) состоится матч звезд НБА — 2026.