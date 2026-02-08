Главные анонсы 9–15 февраля
Важные и интересные события предстоящей недели
9 февраля, понедельник
Начнется визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению.
В Москве начнется визит председателя парламента Монголии Ням-Осорын Учрала.
10 февраля, вторник
В Москве пройдут торги на право комплексного развития территории (КРТ) 28 га бывшей промзоны Люблино.
11 февраля, среда
В Анкаре состоятся переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
На мысе Канаверал (США) ожидается старт миссии НАСА SpaceX Crew-12 к МКС с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту.
12 февраля, четверг
В Бангладеш пройдут выборы в парламент и референдум по изменению Конституции.
В Брюсселе пройдет заседание глав министерств обороны государств—членов НАТО и неформальная встреча лидеров ЕС.
13 февраля, пятница
В Мюнхене начнется 62-я Мюнхенская конференция по безопасности.
В Москве состоится первое в 2026 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
14 февраля, суббота
В Британии истекает срок действия лицензии на осуществление операций с болгарскими структурами «Лукойла».
В Москве пройдет фестиваль «Сердца на льду».
15 февраля, воскресенье
В Инглвуде (США) состоится матч звезд НБА — 2026.