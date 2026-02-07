Огонь Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо зажжен

Трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту итальянцы Альберто Томба и Дебора Компаньони зажгли олимпийский огонь в Милане во время церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр. Тем временем в Кортина-д'Ампеццо то же самое сделала другая горнолыжница, олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 София Годжа.

Таким образом, огонь впервые в истории Игр был зажжен в двух разных городах. Миланская чаша расположена у Арки Мира; другая — на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо.

В общем же церемония открытия проходила в четырех разных локациях: помимо титульных — Милана и Кортина-д'Ампеццо — это коммуны Ливиньо и Предаццо. Соревнования пройдут в нескольких северных регионах Италии и раскинутся на площади 22 тыс. кв. км.

Состязания на Играх стартовали 4 февраля. Они продлятся до 22 февраля. В Олимпиаде в нейтральном статусе примут участие 13 российских спортсменов.

Арнольд Кабанов