ВС России заняли два села в Сумской и Харьковской областях

Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Сидоровка Сумской области. Село Сидоровка находится на правом берегу реки Клевень. По реке проходит граница с Россией. На противоположном берегу расположено село Поповка в Курской области.

Подразделения группировки «Запад» заняли село Глушковка в Харьковской области. Глушковка находится в 2 км от Оскольского водохранилища (левый берег). По данным украинской переписи, население села на 2001 год составляло 880 человек.