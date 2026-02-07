Сына Каддафи похоронили в Бени-Валиде

В ливийском городе Бени-Валид 6 февраля прошли похороны Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщило управление безопасности города, передает канал Al-Wasat.

На похоронах присутствовали только члены семьи умершего и «ограниченное число» представителей племенных советов Варфаллы и Каддафы. Число участников церемонии было ограничено для обеспечения порядка, уточнили в управлении. При подготовке к похоронам в Бани-Валиде были развернуты дополнительные силы безопасности.

Сейф аль-Ислам Каддафи — второй сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.

3 февраля стало известно, что Сейф аль-Ислам Каддафи погиб к югу от столицы Триполи. Его убили в районе, где идут бои между вооруженными группировками. По данным «Аль-Хадас», в мужчину выстрелили 18 раз. Его сторонники потребовали провести расследование.

