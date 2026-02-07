Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минобороны сообщило о взятии Чугуновки в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Чугуновка расположена в Ольховатской сельской общине Купянского района. Село находится на правом берегу реки Козинка на границе с Россией, через него проходит автомобильная дорога Т-2104.

В предыдущий раз ведомство отчитывалось о продвижении в Харьковской области 1 февраля — тогда российские войска заняли село Зеленое.

