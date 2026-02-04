Главные новости за 4 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил ввести заградительные пошлины на импорт корунда для защиты отечественного производителя. Обращение направлено в Минпромторг РФ.

Военно-морские силы Эстонии задержали во внутренних водах республики контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург. Эстонские власти позже доставили в порт Мууга контейнеровоз Baltic Spirit.

Власти Петербурга приняли окончательное решение по судьбе аварийного дома на Гороховой улице, 73. Смольный выпустил постановление об изъятии полностью расселенного здания и земельного участка для государственных нужд.

Петербургский парламент 4 февраля не стал включать в повестку дня законопроект о постоплате парковочного места. Рассмотреть инциативу предлагал руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск военной прокуратуры Ленинградского военного округа и признал песню «Зов крови» группы «Русский корпус» экстремистским материалом. Трек содержит призывы к насильственным, враждебным, дискриминационным действиям против группы лиц «невосточные славяне».

Заксобрание Петербурга выдвинуло кандидатуру для переназначения в Центризбирком РФ. Депутаты поддержали предложение о направлении в Совет Федерации действующего заместителя председателя ЦИК Николая Булаева для продления его полномочий в качестве члена комиссии.

Петербургские строители завершили монтаж ортотропных плит всех пролетов Большого Смоленского моста. Это элементы металлоконструкции, благодаря которым формируется единое металлическое полотно, на котором далее обустраивают дорожное покрытие.

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в органы опеки Санкт-Петербурга с просьбой предоставить информацию о том, состоял ли убитый несколько дней назад девятилетний мальчик на учете, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания. Родителей мальчика могут ограничить в родительских правах, если они не нормализуют ситуацию в семье, заявила уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Депутаты от фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области предлагают вернуть станции метро «Девяткино» первоначальное название — «Комсомольская». Член Заксобрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев посчитал, что инициатива ухудшит транспортное обслуживание.

Сотрудники УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, совершенном почти 22 года назад. В арке дома 33 по 8-й Советской улице 3 марта 2004 года обнаружили труп 24-летнего местного жителя с колото-резаной раной.

Обед в столовой школы в Невском районе стал причиной ухудшения самочувствия более 25 учащихся, пишут городские СМИ. Следствие организовало доследственную проверку. Администрация образовательного учреждения 4 февраля уведомила о проведении противоэпидемиологических мероприятий.

В пункт благотворительного фонда «Доброволец» бросили коктейль Молотова. По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнюю петербурженку.