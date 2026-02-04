Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутат Госдумы попросила опеку Петербурга проверить условия жизни убитого мальчика

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в органы опеки Санкт-Петербурга с просьбой предоставить информацию о том, состоял ли убитый несколько дней назад девятилетний мальчик на учете, проводились ли проверки условий его жизни и воспитания и поступали ли сигналы о нарушении его прав, в том числе права на образование. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В обращении, адресованном начальнику управления по опеке и попечительству комитета по социальной политике Петербурга Ольге Смирновой, парламентарий заявила, что, по имеющейся информации, ребенок не посещал школу из-за неполного прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Она попросила разъяснить порядок взаимодействия опеки со школами и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в случаях, когда «формальная процедура» может препятствовать доступу ребенка к обучению.

Накануне суд отправил в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши (ч.2 ст.105 УК РФ). Мальчик подрабатывал на парковке рядом с гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, протирая фары и стекла, где его посадил в машину фигурант.

По одной из версий, далее между ними возник конфликт, связанный с отказом ребенка от сексуальных действий. Школьник пообещал молчать о предложении Жилкина, если тот ему выплатит полмиллиона рублей. После этого обвиняемый нанес Паше несколько ударов кулаком, от которых потерпевший скончался на месте.

Прокуратура Петербурга начала проверку социальных служб в связи с трагическим инцидентом.

Артемий Чулков

