Идея переименовать станцию «Девяткино» в «Комсомольскую» вызвала споры

Депутаты от фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области предлагают вернуть станции метро «Девяткино» первоначальное название — «Комсомольская». Член Заксобрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев в личном Telegram канале посчитал, что инициатива ухудшит транспортное обслуживание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конечная станция Кировско-Выборгской линии была открыта в 1978 году именно под таким названием и переименована в «Девяткино» в 1992 году. Оно стало единым с железнодорожной платформой (ее так назвали в 1923 году). Изменения произошли в целях обеспечения удобства для пассажиров и синхронизации транспортной навигации.

«Возврат к разным названиям для одной точки пересадки стал бы прямым ухудшением транспортного обслуживания, потребовавшим, к тому же, полагаю, крайне сложных согласований»,— написал господин Цивилев.

К тому же действующее название укоренилось в сознании пассажиров. Переименование «Девяткино» в «Комсомольскую» породит «топонимическую чехарду», уверен депутат.

Татьяна Титаева