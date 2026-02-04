Полиция Петербурга задержала бросившую коктейль Молотова в волонтерский пункт

В пункт благотворительного фонда «Доброволец» бросили коктейль Молотова. По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнюю петербурженку, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

По факту происшествия в доме на Кантемировской улице проводится проверка. По информации правоохранителей, после поджога неизвестная сообщила о наличии у себя опасного предмета. В результате инцидента никто не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. Спасатели потушили пожар в пункте благотворительного фонда, площадь возгорания достигла 30 кв. м. На ликвидацию горения ушло почти 2,5 часа.

Татьяна Титаева